Yalova'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'dan Yalova'ya feribotla gelen 2 yolcunun üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul'dan Yalova'ya feribotla gelen 2 yolcunun üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 2 kişinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova'da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.
Feribot iskelesinde durdurulan yabancı uyruklu L.B. ve S.T'nin üzerlerinde yapılan aramalarda 108,5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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