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        Yalova'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul'dan Yalova'ya feribotla gelen 2 yolcunun üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:58
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        Yalova'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
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        İstanbul'dan Yalova'ya feribotla gelen 2 yolcunun üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 2 kişinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova'da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

        Feribot iskelesinde durdurulan yabancı uyruklu L.B. ve S.T'nin üzerlerinde yapılan aramalarda 108,5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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