Yalova'da camiden yangın söndürme tüpü hırsızlığı güvenlik kamerasında
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki camiden yangın söndürme tüpünün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki camiden yangın söndürme tüpünün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kelebek Çayırı Camisi'ne tişörtleriyle yüzlerini kapatarak giren iki hırsız, giriş bölümünde duvara sabitlemiş tüpü çalarak uzaklaştı.
Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan Kelebek Çayırı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Öner, hırsızlıkların önüne geçebilmek için caminin üst katına çıkan merdivenleri kepenkle kapattıklarını söyledi.
Ayrıca kapıları kilitlemeye başladıklarını belirten Öner, "Maalesef ara ara camimizde hırsızlıklar olabiliyor. En son 2 genç, yüzlerini kapamak suretiyle geliyorlar, yangın söndürme tüpümüzü alıp gidiyorlar. Bizi üzen olay şu ki bunu yapanların genç olması." dedi.
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