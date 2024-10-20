Yalova'da yediemin otoparkındaki araçları sattığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Otoparktan sahte belgelerle çıkış işlemleri yapılan 134 araç ve 77 motosikletin Yalova, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep'te hurdacı ve çıkmacılara satıldığı, 12 aracın ise parçalarının sökülerek satışının yapıldığı tespit edildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesinde faaliyet gösteren yediemin otoparkındaki muhafaza altında bulunması gereken haciz yakalama ile trafikten men edilen araçların sahte belgelerle çıkarılarak çeşitli illerde oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığı bilgisi aldı.

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