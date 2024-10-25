Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı hareket ettikleri ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilen 2 otomobili takibe aldı.

Her iki araca farklı noktalarda eş zamanlı olarak müdahale eden ekipler, dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde otomobillerde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar skunk ele geçirdi.