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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:02 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:06
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı hareket ettikleri ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilen 2 otomobili takibe aldı.

        Her iki araca farklı noktalarda eş zamanlı olarak müdahale eden ekipler, dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde otomobillerde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar skunk ele geçirdi.

        Araçlardaki M.S, F.S. ve Y.K. gözaltına alındı.

        Ekipler, bir diğer çalışmada da M.N.A'nın üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        M.N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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