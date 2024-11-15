Yalova'da tersane işçilerini taşıyan otobüsün bariyere çarpması sonucu 11 kişi yaralandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 11 kişi hastanede tedaviye alındı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 11 kişi hastanede tedaviye alındı.
İlçede faaliyet gösteren bir tersaneye ait işçi servisi, Çavuş Çiftliği mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 11 işçi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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