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        Yalova'da tersane işçilerini taşıyan otobüsün bariyere çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 11 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 23:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:22
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        Yalova'da tersane işçilerini taşıyan otobüsün bariyere çarpması sonucu 11 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 11 kişi hastanede tedaviye alındı.

        İlçede faaliyet gösteren bir tersaneye ait işçi servisi, Çavuş Çiftliği mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 11 işçi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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