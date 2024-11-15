Yalova'da tersane işçilerini taşıyan otobüsün bariyere çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Yaralanan 11 işçi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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