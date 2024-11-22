Yalova'da 17 bin 200 makaron ele geçirildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 441 adet tütün dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 17 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollardan temin edilen, tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemenin Çınarcık ilçesinde satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 441 adet tütün dolu makaron, 17 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 78 adet sigara sarma kağıdı, 3 bin 135 adet ağızlık, 12 bin 970 adet pamuklu sigara filtresi, 4 adet elektronik sigara sarma makinesi ile 28 adet manuel sigara sarma aparatı ele geçirdi.