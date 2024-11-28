Yalova'da viyadüğün ayağına çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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