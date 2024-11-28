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        Yalova'da viyadüğün ayağına çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı

        Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:14
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        Yalova'da viyadüğün ayağına çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı
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        Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Yalova-İzmit kara yolunda Yalova istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 77 P 4275 plakalı servis midibüsü, Siteler mevkisinde kontrolden çıkarak viyadüğün ayağına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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