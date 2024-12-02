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        Vali Kaya, huzurevi sakinleriyle turşu yaptı

        Yalova Valisi Hülya Kaya, gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinleriyle turşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:41
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        Vali Kaya, huzurevi sakinleriyle turşu yaptı
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinleriyle turşu yaptı.

        Paşakent Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Vali Kaya, burada kalan kadınlarla kışlık turşu yapımı etkinliğine katıldı.

        Keyifli geçen etkinlikte kışlık turşu hazırlama geleneğini de yaşattıklarını anlatan Vali Kaya, bu tür etkinliklerin huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonlarını artırdığını kaydetti.

        Huzurevi sakinlerinin yalnızca kışlık hazırlıklar yapmalarını sağlamakla kalmadıkları etkinlikle aynı zamanda toplum içinde dayanışma ve birlikteliği de pekiştirmiş olduklarını anlatan Kaya, "Anlamlı bir etkinlikte büyüklerimizle birlikte kışlık turşularımızı hazırladık. Limon mu sirke mi derken keyifli anlara şahit olduk. Bizler geleneklerine bağlı nesilleriz ve bu bilinçle de bunu genç nüfusa aşılamak istiyoruz. Gençlerimiz geleneklerini unutmamalı." ifadelerini kullandı.

        Kışlık turşu yapma etkinliğinin ardından huzurevi sakinleriyle sohbet eden Kaya, daha sonra buradan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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