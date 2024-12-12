Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Çınarcık'ta 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde cesedi bulunan kişinin kesin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çınarcık'ta 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde cesedi bulunan kişinin kesin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Engelli olduğu bildirilen 45 yaşındaki Arda Ari Arslanyan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, polisi arayıp yardım istedi.

        Bunun üzerine Arslanyan'ın Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir sitede bulunan dairesine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla içeri giren görevliler, bu kişinin balkonda hareketsiz yattığını gördü.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Arslanyan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!

        Benzer Haberler

        Yalova'da Muhtarlar Akademisi'nin açılışı yapıldı
        Yalova'da Muhtarlar Akademisi'nin açılışı yapıldı
        Yalova'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yalova'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çınarcık'ta "Atık İlaç" projesine hayata geçirildi
        Çınarcık'ta "Atık İlaç" projesine hayata geçirildi
        Yalova'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Yalova'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Yalova'daki cinayetin şüphelilerinden biri Eskişehir'de yakalandı
        Yalova'daki cinayetin şüphelilerinden biri Eskişehir'de yakalandı
        Evinin önünde tartıştığı kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü
        Evinin önünde tartıştığı kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü