Çınarcık'ta 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Bunun üzerine Arslanyan'ın Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir sitede bulunan dairesine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Engelli olduğu bildirilen 45 yaşındaki Arda Ari Arslanyan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, polisi arayıp yardım istedi.

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