Yalova'da durdurulan kamyonda 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi

Kapalı kamyonda arama yapan ekipler, koliler halinde 3 milyon 360 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Yalova'da polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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