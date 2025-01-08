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        Yalova'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Yalova'da "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:45
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        Yalova'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Yalova'da "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.D'nin Çınarcık ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.

        Jandarma Suç Araştırma Timince düzenlenen operasyonda, "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı.

        Yasal işlemlerin ardından kadın hükümlü, Kocaeli-Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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