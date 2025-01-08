Yalova'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.D'nin Çınarcık ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.

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