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        Yalova'da asayiş

        Yalova'da kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakamandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 08:59 Güncelleme: 28.01.2025 - 08:59
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        Yalova'da asayiş
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        Yalova'da kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakamandı.

        Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 15 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan ve "hükümlünün ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranması olan firari Y.D'nin ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Şahsın ikametinde yapılan aramada 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.B'nin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

        Polisin düzenlediği operasyonda şahsın ikametinde yapılan aramada hassas terazi, çok sayıda şeffaf naylon kilitli poşet, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 0.33 gram ağırlığında yeşil bitki parçaları, 83 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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