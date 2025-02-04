Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Yalova'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin B.K. ve Y.A'ya ait ikamette yaptığı aramada, 7 parça halinde 1 kilo 106 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza maddesi, 2 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ile şarjöre basılı halde 14 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Söz konusu şüphelilerin yanı sıra ikametteki A.Ç ve E.Ç. gözaltına alındı. Bu kişilerden Y.A'nın "hırsızlık" suçundan da arandığı tespit edildi.

Aynı gün Taşliman Mahallesi'ndeki Balıkçılar Lokal'ine girerken şüpheli ve tedirgin hareketler sergileyen Y.E.M'nin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, 233 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Zanlı Y.E.M. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.