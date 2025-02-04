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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:38
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        ​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin B.K. ve Y.A'ya ait ikamette yaptığı aramada, 7 parça halinde 1 kilo 106 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza maddesi, 2 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ile şarjöre basılı halde 14 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

        Söz konusu şüphelilerin yanı sıra ikametteki A.Ç ve E.Ç. gözaltına alındı. Bu kişilerden Y.A'nın "hırsızlık" suçundan da arandığı tespit edildi.

        Aynı gün Taşliman Mahallesi'ndeki Balıkçılar Lokal'ine girerken şüpheli ve tedirgin hareketler sergileyen Y.E.M'nin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, 233 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Zanlı Y.E.M. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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