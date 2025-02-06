Yalova'da İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı

Yalova'nın Altıova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi tarafından yapılan İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Makine ve tasarım teknolojisi, makine bakım onarım ve endüstriyel ürünler tasarımı bölümlerinin bulunduğu lisenin açılışına, Yalova Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Tersan Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu ve ilgililer katıldı.

Açılış sonrası programa katılanlar sınıflarda öğrenciler ile bir araya gelip, atölyeleri gezdi.