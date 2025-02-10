Çınarcık'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harmanlar Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, evin banyosunda Nurefşan Engüllü'yü baygın şekilde buldu. Dumandan etkilendiği düşünülen Engüllü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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