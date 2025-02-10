Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Çınarcık'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çınarcık'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Harmanlar Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden ekipler, evin banyosunda Nurefşan Engüllü'yü baygın şekilde buldu. Dumandan etkilendiği düşünülen Engüllü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Yalovaspor Basketbol - Türk Telekom: 93-96
        Yalovaspor Basketbol - Türk Telekom: 93-96
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Köylerini ziyaret edenleri el birliğiyle hazırladıkları sofrada ağırlıyorla...
        Köylerini ziyaret edenleri el birliğiyle hazırladıkları sofrada ağırlıyorla...
        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü, güven tazeledi
        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü, güven tazeledi
        AK Parti'li Usta: AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir (2)
        AK Parti'li Usta: AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir (2)
        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi