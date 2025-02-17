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        Yalova'da çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:17
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        Yalova'da çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havaya ateş ederek ayırmaya çalıştığı kavgada, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis memurunun hafif şekilde yaralandığı, diğer kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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