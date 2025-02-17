Yalova'da çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havaya ateş ederek ayırmaya çalıştığı kavgada, 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun hafif şekilde yaralandığı, diğer kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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