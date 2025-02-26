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        Yalova'da evlilikte 40 yılı deviren çiftlere yastık hediye edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile yılı" ilan edilmesiyle Yalova'da "Bir Yastıkta 40 Yıl" etkinliği kapsamında, evlilikte 40 yılı geride bırakan çiftlere yastık hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:58
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        Yalova'da evlilikte 40 yılı deviren çiftlere yastık hediye edildi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile yılı" ilan edilmesiyle Yalova'da "Bir Yastıkta 40 Yıl" etkinliği kapsamında, evlilikte 40 yılı geride bırakan çiftlere yastık hediye edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çiftlikköy ilçesindeki bir kafede düzenlenen programda çiftler, uzun evlilikle ilgili tecrübelerini paylaştı.

        Yalova Valisi Hülya Kaya, programda yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel dayanağı ve gücünü aldığı yer olduğunu belirtti.

        Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "aile yılı" olarak ilan ettiğini anımsatarak, hem ailelerin güçlendirilmesi hem de bundan sonra evlenmek isteyen çiftler için devlet desteğinin olacağını vurguladı.

        Aile kurumunu büyüterek daha güçlü bir toplum olmanın hedeflendiğini belirten Kaya, "Biz aslında büyük bir aileyiz. Türk toplumu hep geniş bir aile olmuştur. O geniş ailenin sürdürülmesi, güçlendirilmesi noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da ortaya koşmuş olduğu bu projeyi bir defa daha hatırlatabilmek için bugün böyle bir program düzenledik." diye konuştu.

        Kaya, programa katılanlara teşekkür ederek, "Burada annem, babam var. Bugün eşim bir programı sebebiyle gelemedi ama biz de 29 yılı devirdik. Gelecek sene 30'uncu yılımızı kutlayacağız. İnsanın özel hayatındaki mutluluğu diğer çalışmalara da yansıyor. Her bir bireyin aslında kendi özel hayatında, ailesinde mutlu huzurlu olması toplumun her tarafından olumlu etkileri oluyor." ifadesini kullandı.

        Vali Kaya, evlilikte 52 yılı geride bırakan babası Abdurrahman Adıyaman ile annesi Rabia Adıyaman'a yastık hediye etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin da uzun evliliklerin yeni çiftlere örnek olacağını belirterek "Aile kavramı, aile birliğinin önemi, sevgisi ve gücü artık bir vatan meselesi. O yüzden hepimize büyük görevler düşüyor." dedi.

        Mutlu evliliğin sırrını paylaşan emekli öğretmen Şerafettin Alp de tartışmaların evliliğin tuzu, biberi olduğunu anlattı.

        Hemşire Ayten Alp de eşine 6 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu dile getirerek, "Gerçekten eşim hastalığı yenmek için elinden geleni yaptı. 'Akciğerimdeki ikinci eşim, sen benim tek eşimsin.' diyor. 'O beni yenemeyecek ben onu yeneceğim.' diyor. İnşallah beraber 40 yıl daha geçireceğiz" diye konuştu.

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