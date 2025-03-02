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        Yalova'da tersanede sepetli vinçten düşen işçi öldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde çalıştığı tersanede sepetli vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:08
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        Yalova'da tersanede sepetli vinçten düşen işçi öldü
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde çalıştığı tersanede sepetli vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede vinç üzerindeki sepette çalışma yapan Serdar C. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Serdar C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Serdar C'nin cesedi incelemelerin ardından Altınova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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