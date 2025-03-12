Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

İhbarla bölgeye Yalova Orman Şube Müdürlüğü ile Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Armutlu ilçesi ile Esenköy beldesi arasında bulunan eski Armutlu göleti bölgesindeki ormanlık alanda bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

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