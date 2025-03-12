Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 00:36 Güncelleme: 12.03.2025 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Armutlu ilçesi ile Esenköy beldesi arasında bulunan eski Armutlu göleti bölgesindeki ormanlık alanda bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye Yalova Orman Şube Müdürlüğü ile Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Savcı Maradona'nın ölümüyle ilgili suçlamada bulundu
        Savcı Maradona'nın ölümüyle ilgili suçlamada bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

        Benzer Haberler

        Yalova'da polisten kumar baskını: 13 kişiye 120 bin TL ceza
        Yalova'da polisten kumar baskını: 13 kişiye 120 bin TL ceza
        Yalova'da kumar baskını; 13 kişiye toplam 120 bin lira ceza kesildi
        Yalova'da kumar baskını; 13 kişiye toplam 120 bin lira ceza kesildi
        Yalova'da kumar operasyonunda 13 kişiye ceza kesildi
        Yalova'da kumar operasyonunda 13 kişiye ceza kesildi
        Yalova'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
        Fazla kilolarından Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde kurtuluyorlar
        Fazla kilolarından Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde kurtuluyorlar
        DHA, 36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunun görüntüsüne ulaştı; şüph...
        DHA, 36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunun görüntüsüne ulaştı; şüph...