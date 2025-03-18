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        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:56
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        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Bitlis Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Dairede hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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