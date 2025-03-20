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        Yalova'da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi

        Yalova'da bir şüphelinin iş yerinden bileklik ve saat çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:43
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        Yalova'da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi
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        Yalova'da bir şüphelinin iş yerinden bileklik ve saat çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Cengiz Koçal Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki iş yerine giren şüpheli, kadın çalışanı oyaladıktan sonra 6 bin lira değerindeki bileklikle 11 bin liralık saati çalarak dışarı çıktı.

        Hırsızlık anı iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Mağaza çalışanı Seher Taşdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin girişte altın ürünler satıp satmadıklarını sorduğunu, daha sonra içeri girerek 5 bin dolar değerinde bir takı aradığını söyledi.

        Dövizle çalışmadıklarını ifade etmesine rağmen bir kolyeyi beğendiğini ve fiyatını sorduğunu anlatan Taşdemir, şüphelinin sürekli kafa karıştırıcı sorular sorarak kendisini oyaladığını anlattı.

        Taşdemir şüphelinin yaptığı hırsızlığı saatlerden birinin eksik olmasıyla anladıklarını dile getirerek, güvenlik kamerasını incelediklerinde zanlının saatten önce bilekliği çaldığını gördüklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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