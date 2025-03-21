Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yalova'da "Gönül Sofrası" iftarına katıldı:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olması, doğal gaz ve petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içinde olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yalova'da "Gönül Sofrası" iftarına katıldı:
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olması, doğal gaz ve petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içinde olduklarını söyledi.

        Bayraktar, Abdülhamit Han Camisi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gönül Sofrası" iftar programında, ramazan ayı boyunca birçok ilde iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Ramazan ayının çok bereketli, müstesna zamanlardan olduğunu belirten Bayraktar, "Çok güzel bir ramazan geçiriyoruz. Bu iftarlar, sahurlar Türkiye'nin her yerinde canlılık ve coşku içinde geçiyor." diye konuştu.

        Bakan Bayraktar, büyük ve güçlü bir Türkiye için kararlılık ve gayretle çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olması, doğal gaz ve petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz. Türkiye, enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olursa çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacaktır. O zaman dar ve sabit gelirli, emekli vatandaşımız, çok daha iyi şartlarda yaşayacak. Bu konu, bizim için bir beka meselesi ve hayati bir konudur."

        - "Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretiyoruz"

        Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en modern sondaj gemileriyle hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de doğal gaz aradığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bir dönem 'girilemez' denilen Gabar terörle anılıyordu. Türkiye'nin bütün illerinden terörle mücadele için belki onlarca, yüzlerce şehit verdik orada. Ne zaman ki bu bölgeyi terörden arındırdık, Gabar'dan günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek. Bu sayede bu vatan için toprağa düşen, canını bu ülke için feda eden aziz şehitlerimizin ruhları bir nebze şad olacak."

        Türkiye'nin çok önemli bir hedefe doğru yürüdüğünü vurgulayan Bayraktar, "Bu hedef, Türkiye'nin enerjide, savunma sanayisinde ortaya koyduğu tarihi adımlarla, yazdığı başarı hikayeleriyle bizi çok daha büyük bir yere götürecek. Biz, buna yürekten inanıyoruz. Bütün teknik çalışmaları yapıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ama sizlerin desteği, milletin duası bu işin olmazsa olmazı." ifadesini kullandı.

        Bakan Bayraktar, iftar programında kendisine çiçek veren kız çocuğunu kucağına alıp sevdi, vatandaşlarla sohbet edip, yemek ikramında bulundu.

        İftar programı öncesinde Yalova Valiliğini ziyaret eden Bayraktar, burada Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Gabar'da günde 80 bin varil pet...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Gabar'da günde 80 bin varil pet...
        Yalova'da temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
        Yalova'da temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
        Yalova'da içme suyundaki köpüklenme soruşturması; tutuklanan köy muhtarı gö...
        Yalova'da içme suyundaki köpüklenme soruşturması; tutuklanan köy muhtarı gö...
        Yalova'da temizlik personeli, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
        Yalova'da temizlik personeli, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
        Yalova'da tersanede demir bloklar arasında sıkışan işçi öldü
        Yalova'da tersanede demir bloklar arasında sıkışan işçi öldü
        Yalova Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin aç...
        Yalova Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin aç...