Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

        Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
        ABONE OL

        Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı.

        Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!

        Benzer Haberler

        Kavga ihbarına giden polislere pastalı kutlama
        Kavga ihbarına giden polislere pastalı kutlama
        Yalova'da kavga ihbarına giden polisler esnafın pastalı sürpriziyle karşıla...
        Yalova'da kavga ihbarına giden polisler esnafın pastalı sürpriziyle karşıla...
        Yalova'da 124 konaklama tesisinin yangın güvenliği denetlendi
        Yalova'da 124 konaklama tesisinin yangın güvenliği denetlendi
        Yalova'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Yalova'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Çınarcık'ta Kaymakamlık tarafından kurulan tesis turizme katkı sunacak
        Çınarcık'ta Kaymakamlık tarafından kurulan tesis turizme katkı sunacak
        Yalova'da minibüs sürücüsünü av tüfeğiyle vuran şüpheli Kocaeli'de yakaland...
        Yalova'da minibüs sürücüsünü av tüfeğiyle vuran şüpheli Kocaeli'de yakaland...