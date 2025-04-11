Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı.

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