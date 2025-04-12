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        Yalova'da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan yol açıldı

        Yalova'da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan Armutlu yolu temizlik çalışmasının ardından açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:29
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        Yalova'da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan yol açıldı
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        Yalova'da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan Armutlu yolu temizlik çalışmasının ardından açıldı.

        Çınarcık ilçesi Esenköy mevkisinde heyelan nedeniyle toprak ve kayalar yolu trafiğe kapattı.

        İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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