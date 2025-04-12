Yalova'da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan yol açıldı
Yalova'da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan Armutlu yolu temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Yalova'da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan Armutlu yolu temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Çınarcık ilçesi Esenköy mevkisinde heyelan nedeniyle toprak ve kayalar yolu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından açıldı.
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