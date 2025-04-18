Yalova'da 51 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Yalova'da 51 çiftçiye 4 bin 200 dekar alanda üretilmesi için toplam 1890 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Yalova ilinde yağlık ayçiçeğini üretiminin artırılması" projesi çerçevesinde tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Selçuk Yaman, 2020 yılında yağlık ayçiçeğinde tamamı ithal tohum kullanılırken bu yıl 4 bin 200 dekar alanın 640 dekarında yerli ve milli tohum kullanacaklarını söyledi.

Yaman, "Bugün dağıtılan tohum desteğinin yanı sıra Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan çiftçilerimize bakanlığımız tarafından destekleme de yapılacak. Bu rakam toplamda yaklaşık 2 milyon lirayı geçecek. Geçtiğimiz hafta ülkemiz genelinde zirai don olayı yaşandı. TARSİM sigortası çok önemli. TARSİM sigortasını yaptırmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise Yalova'da yapılan ayçiçek ekiminin neredeyse arttığını belirterek, çiftçilere hayırlı olmasını diledi.