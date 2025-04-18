Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Çınarcık'a bağlı Koru beldesinde bulunan evinde yaptığı aramada 307 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar narkotik madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

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