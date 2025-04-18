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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar narkotik madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:59
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar narkotik madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

        Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürdürdüğü istihbari çalışmalar neticesinde, S.A'nın İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Çınarcık ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı.

        Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Çınarcık'a bağlı Koru beldesinde bulunan evinde yaptığı aramada 307 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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