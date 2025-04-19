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        Yalova'da ormanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:46
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        Yalova'da ormanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı
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        Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen 2 kişi kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Yatakkaya Şelalesi bölgesinde ormanlık alanda 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        AFAD görevlileri, yapılan aramada ormanda kaybolan kişilere ulaşarak, Termal İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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