Yalova'da ormanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı
Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen 2 kişi kurtarıldı.
Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen 2 kişi kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yatakkaya Şelalesi bölgesinde ormanlık alanda 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD görevlileri, yapılan aramada ormanda kaybolan kişilere ulaşarak, Termal İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti.
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