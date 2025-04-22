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        Kaytazdere Belediye Başkanı Çitil bir yılı değerlendirdi

        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:08
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        Kaytazdere Belediye Başkanı Çitil bir yılı değerlendirdi
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        Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Çitil, Çamlık Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, bir yılda gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi.

        Başkan Çitil, 1950 yıllarda yapılan köy meydanında bulunan okulu restore ederek, çok amaçlı kullanmak ve okulu müze yaparak gelecekteki kuşaklara kültürel miras bırakmak istediklerini söyledi.

        Kaytazdere'nin mavi bayraklı plajları olduğunun altını çizen Çitil, "Kaytazdere'de 2 mavi bayraklı plajımız var. Mavi Bayrak Projesi ile farklı etkinlikler yapıyoruz. Amacımız beldemizde turizmi gelirlerini artırmaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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