Kaytazdere Belediye Başkanı Çitil bir yılı değerlendirdi

Kaytazdere'nin mavi bayraklı plajları olduğunun altını çizen Çitil, "Kaytazdere'de 2 mavi bayraklı plajımız var. Mavi Bayrak Projesi ile farklı etkinlikler yapıyoruz. Amacımız beldemizde turizmi gelirlerini artırmaktır." dedi.

Başkan Çitil, 1950 yıllarda yapılan köy meydanında bulunan okulu restore ederek, çok amaçlı kullanmak ve okulu müze yaparak gelecekteki kuşaklara kültürel miras bırakmak istediklerini söyledi.

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