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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:07
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Armutlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Araçtaki O.G, G.D. ve F.Z'yi gözaltına alan ekipler, F.Z'nin üzerinden 12 parça halinde 43 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik hap, uyuşturucu kullanmak için kullanılan cam aparat ve hassas terazi ele geçirdi.

        Derinleştirilen araştırmada ele geçirilen uyuşturucuları satış için aynı gün şehir dışından F.Z. ve B.A'nın ilçeye getirdiğini tespit eden ekipler, araç ruhsat sahibi A.C.K. ile B.A'yı da gözaltına aldı.

        Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılan şüphelilerden G.D. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen B.A. ile F.Z. tutuklandı, O.G. ve A.C.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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