Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Kabaklı köyünde ikamet eden S.D.G, sosyal medya üzerinden gördüğü bazı şirketlere yatırım amaçlı toplamda 4 milyon 530 bin lira gönderdi.

        Şirketlerden geri dönüş alamayan S.D.G, dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gönderilen paraların Y.Ö, E.A, E.G, H.C.P, M.K. ve A.B.T'ye ait şirket hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

        Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına alarak Yalova'ya getirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö, E.A, E.G, H.C.P. tutuklandı, M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da vatandaşların internet dolandırıcılığı mağduru olmamaları için "dijital dünyanın kurnaz tuzaklarına" karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtilerek, "Vatandaşların tanımadığı kişilerden gelen cazip tekliflere inanmamaları gerekmektedir. Kişisel bilgiler, şifreler veya kredi kartı detayları başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Unutmayın ki gerçek kurumlar sizden banka hesap bilgilerinizi istemezler." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        Yalova'da trafik kontrollerinde beton mikserleri denetlendi
        Yalova'da trafik kontrollerinde beton mikserleri denetlendi
        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutukluma d...
        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutukluma d...
        Yalova'da doğa sporları ve gençlik festivali yapıldı
        Yalova'da doğa sporları ve gençlik festivali yapıldı
        Yalova'da "Okul Öncesi Şenliği" düzenlendi
        Yalova'da "Okul Öncesi Şenliği" düzenlendi
        Yeşilaydan Yalova Üniversitesi ve Orman Şube Müdürlüğü'ne ziyaret
        Yeşilaydan Yalova Üniversitesi ve Orman Şube Müdürlüğü'ne ziyaret
        Doğasever çift, kesmeye kıyamadığı ağaçları kreş projesine dahil etti
        Doğasever çift, kesmeye kıyamadığı ağaçları kreş projesine dahil etti