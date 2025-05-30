Yalova'da 3 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftlikköy'e bağlı Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evin çatı katında hasar meydana geldi.
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