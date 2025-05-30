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        Yalova'da 3 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:02
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        Yalova'da 3 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çiftlikköy'e bağlı Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evin çatı katında hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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