Yalova'da kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Yalova'da kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Yalova'da kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde Mustafa Erdoğdu'dan (37) haber alamayan yakınları, en son köy merkezinde görülen Erdoğdu için kayıp ihbarında bulundu.
Ortaburun Göleti bölgesinde olabileceği değerlendirilen Erdoğdu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yaptığı aramada Erdoğdu, Ortaburun Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Erdoğdu'nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.
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