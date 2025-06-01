Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Yalova'da kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 17:47 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde Mustafa Erdoğdu'dan (37) haber alamayan yakınları, en son köy merkezinde görülen Erdoğdu için kayıp ihbarında bulundu.

        Ortaburun Göleti bölgesinde olabileceği değerlendirilen Erdoğdu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin yaptığı aramada Erdoğdu, Ortaburun Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

        Erdoğdu'nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"

        Benzer Haberler

        Yalova'da 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da TIR'da bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Yalova'da TIR'da bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Yalova'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Yalova'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Yalova'daki tırın dorsesine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi
        Yalova'daki tırın dorsesine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi
        Yalova'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
        Yalova'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
        Yalova'da 3 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da 3 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü