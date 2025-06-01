Yalova'da kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Ortaburun Göleti bölgesinde olabileceği değerlendirilen Erdoğdu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı.

Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde Mustafa Erdoğdu'dan (37) haber alamayan yakınları, en son köy merkezinde görülen Erdoğdu için kayıp ihbarında bulundu.

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