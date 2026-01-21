Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yükseldi

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:27 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:27
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yükseldi
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Önceki operasyonlarda gözaltına alınan 115 şüpheliden 58'inin tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 63'e yükseldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

