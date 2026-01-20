Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova Valiliğine atanan Ahmet Hamdi Usta görevine başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bingöl'den Yalova'ya atanan Vali Ahmet Hamdi Usta, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:28
        Yalova Valiliği önünde yapılan karşılama programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Usta, kendisine görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunduğunu ifade etti.

        Önemli bir üretim ve kalkınma merkezi olan Yalova'ya ve Yalovalılara hizmet edecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Usta, şöyle konuştu:

        "Öncelikli olarak mesai arkadaşlarım ve ben, bizden beklenen görev ve sorumluluklarımızı hukuk devleti prensipleri içerisinde yerine getirme gayreti içinde olacağız. Yönetim ve hizmet anlayışımızın odak noktası Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu' ve Şeyh Edebali'nin biz yöneticiler için söylediği 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı çerçevesinde, insanımızın huzur ve mutluluğu ile Yalova'mızın esenliğini sağlamak yönünde çalışmak olacaktır. Bunu yaparken de insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, halkımızın sorunlarına her zaman açık, güler yüzlü, şefkatli, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla toplumun bütün kesimlerini kucaklayacağız. İstişare, diyalog, fikir alışverişi, ortak akıl ve uzlaşma yönetim anlayışımızın temel ilkeleri olacaktır."

        Usta, görev yapacağı süre içinde hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devleti en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağına dikkati çekerek, Yalovalılara en iyi, en doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmenin temel prensibi olacağını, devletin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapısının daima açık olacağını aktardı.

        Özellikle şehit yakınları ve gazi aileleri, yaşlılar, yardıma muhtaç vatandaşlar, korunmaya muhtaç çocuklar, engelliler ve şiddete maruz kalan kadınların yanında yeşilin, çevrenin ve sokak hayvanlarının korunması üzerinde duracaklarını anlatan Usta, şöyle devam etti:

        "Eğitimde kalitenin yükseltilmesi, turizm potansiyelinin nitelikli yatırımlar ve doğru planlamayla daha da ileriye taşınması, Yalova'nın güçlü olduğu sektörleri doğru analizlerle öne çıkararak ekonomik kimliğinin daha da güçlendirilmesi, dış sermaye ve yatırımların ilimize çekilmesi, yaşadığımız depremler ve afet gerçeğini göz önüne alarak afete dirençli kent anlayışının yerleştirilmesi ilk değerlendirmelerim olarak göze çarpmaktadır. Tabii ki, asayiş, güvenlik ve huzur ortamının en üst düzeye yükseltilmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla etkin mücadele edilerek kaynağının kurutulması, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu illetin tuzağından kurtarılması, halkımızın huzur ve refahına musallat olan organize suç örgütleri ve her isim altındaki bölücü ve yıkıcı terör örgütleriyle mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerinin yakalanması ile tutuklu veya hükümlü olması gerekirken aramızda bizden biri gibi gezen aranan şahısların yakalanması kırmızı çizgilerimiz olacaktır."

        Görevi devraldığı ve İstanbul'da vali yardımcısı olarak birlikte mesai yaptığı Vali Hülya Kaya'ya Yalova'ya yaptığı güzel hizmetler için teşekkür eden Usta, "Yalova'ya hizmet etmenin ve Yalova için çalışıyor olmanın benim için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu bir kez daha ifade ediyor, tüm hemşehrilerime sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

