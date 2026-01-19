Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:32
        Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi Delmece Yaylası'nda biri çocuk 5 kişinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı bilgisi geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 2 arama ve kurtarma arazi aracıyla AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

