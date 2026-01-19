Yalova'da yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi Delmece Yaylası'nda biri çocuk 5 kişinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı bilgisi geldi.
İhbar üzerine bölgeye 2 arama ve kurtarma arazi aracıyla AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.