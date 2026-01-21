Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili kızının eski nişanlısı gözaltına alındı

        Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:00 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili kızının eski nişanlısı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. gözaltına alındı.

        Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E, konu kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrıldı.

        İfadesinin ardından Kervan E. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kervan E'nin işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmiş, Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Güllü'nün kızı Gülter'in eski sevgilisi gözaltına alındı
        Şarkıcı Güllü'nün kızı Gülter'in eski sevgilisi gözaltına alındı
        3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e...
        3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e...
        Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e çıktı
        Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e çıktı
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yü...
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yü...
        Yalova Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplandı
        Yalova Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplandı
        Lunapark işletmecisinden çocuklar için ayakkabı yardımı
        Lunapark işletmecisinden çocuklar için ayakkabı yardımı