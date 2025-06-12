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        Yalova'da "kitap kurtlarına" ödülleri verildi

        Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Takım Okumalar" kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:58
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        Yalova'da "kitap kurtlarına" ödülleri verildi
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        Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Takım Okumalar" kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Vali Hülya Kaya ile Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, dereceye giren öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.

        Ardından proje kapsamında dereceye giren 11 takım ve 66 öğrenciye ödül ve kupalı Vali Kaya ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Programda konuşan Vali Kaya, projenin okullarda yarattığı heyecana dikkat çekerek, "Öğrencilerimize bu dönemde kitap okuma zevkini aşılamak en büyük hedefimiz zaten. Okuduğunu anlamak, bunu düşünmek, tartışmak ve algılamalarını sağlamak bizim hayata geçirmek ve başarmak istediğimiz bir modeldi. Bu projeyi hazırlayan öğretmen arkadaşlarımıza ve bu projeye katılan öğrencilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Kasım–Nisan ayları arasında yürütülen projede, 3. sınıftan 12. sınıfa kadar oluşturulan 6 kişilik takımlar, belirlenen kitapları okuyarak söyleşiler, tiyatrolar ve çeşitli yaratıcı etkinlikler gerçekleştirdi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda, farklı sınıf düzeylerinden toplam 11 takım ve bu takımlarda yer alan 66 öğrenci ödüle layık görüldü. Özel gereksinimli öğrencilerin de aktif katılım gösterdiği proje, kapsayıcı eğitim anlayışıyla da takdir topladı.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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