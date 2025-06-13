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        Kadın girişimci, bir atın bulunduğu tesisi 150 sporcunun yetiştiği spor kulübüne dönüştürdü

        SITKI YILDIZ - Yalova'da kadın girişimci Zekiye Baran Mutlu, "Kapuçino" adlı atıyla hizmet vermeye başladığı tesiste kurduğu spor kulübüyle 150 sporcunun eğitimine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:28
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        Kadın girişimci, bir atın bulunduğu tesisi 150 sporcunun yetiştiği spor kulübüne dönüştürdü
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        SITKI YILDIZ - Yalova'da kadın girişimci Zekiye Baran Mutlu, "Kapuçino" adlı atıyla hizmet vermeye başladığı tesiste kurduğu spor kulübüyle 150 sporcunun eğitimine katkı sağlıyor.

        Çiftlikköy ilçesinde atlara merakını ve girişimci ruhunu bir araya getirerek 10 yıl önce binicilik üzerine tesis kuran Zekiye Baran Mutlu, atı "Kapuçino" ile hizmet vermeye başladı.

        Zamanla başarıya ulaşan Mutlu, kapalı ve açık 2 maneje, 25 padoka sahip, 13 dönüm arazide kurulu tesiste hayata geçirdiği Yalova Atlı Spor Kulübü ile bugün 25 atla, 7 ile 65 yaş arasındaki 150 sporcuya eğitim veriyor.

        Yurt içindeki atlı spor müsabakalarına katılarak hayallerini gerçekleştiren Mutlu, gelecekte tesisini ve kulübünü daha iyi seviyeye getirmeyi hedefliyor.

        Binicilik eğitimi veren Mutlu, AA muhabirine, tesisi kurmak için kolları sıvadığında biniciliği Yalova'da tanıtmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

        Zamanla kentte biniciliğe ilginin arttığını anlatan Mutlu, şu anda lisanslı 150 sporcuyla yarışmalara katıldıklarını kaydetti.

        Mutlu, pony ve büyük liglerde kenti temsil ettiklerini ancak hedefledikleri noktaya henüz gelmediklerini vurguladı.

        Kulüpteki genç sporcuların başarılar elde ettiğini anlatan Mutlu, "O başarılarla hepimiz gururlanıyoruz. Türkiye Binicilik Milli Takımı'na da iki yıl önce öğrencimizi soktuk. Daha sonra Pony Ligi'nde şampiyonluklarda dereceye giren sporcularımız oldu. Hala aktif şekilde tüm yarışlara katılmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Dünyama herkesi davet ediyorum"

        Zekiye Baran Mutlu, engel atlama üzerine eğitim verdiklerini ve 7 ile 65 yaş aralığında öğrencilerinin bulunduğunu belirtti.

        Kadınların her alanda olduğu gibi bu alanda da söz sahibi olabileceğine dikkati çeken Mutlu, bazen zorluklar yaşamasına rağmen doğayı, hayvanları ve çocukları sevdikten sonra her şeyin daha da güzel olduğunun altını çizdi.

        Mutlu, hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Hayalimi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Bu kulübü kurmak, anlatmak, öğretmek çok kolay olmadı. Önce tesisi kurarak ilk hayalimi gerçekleştirdim. Daha sonra başarıları elde ettik. Tabii ki daha çok gelişmek istiyoruz. Çocukları atlarla tanıştırmakla bitecek bir iş değil. Bu heyecanla devam edecek. Dünyama herkesi davet ediyorum. Atların insana, çocuğa, kadına, erkeğe iyi geldiğine inanıyoruz. Bu, bilimsel olarak da biliniyor. Denge, koordinasyon, strateji, matematik geliştirme, temas hissi bambaşka. Herkesi bu dünyaya davet ediyorum. 7'den 70'e herkesi günün stresinden kurtulmak için buraya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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