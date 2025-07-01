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        Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:11
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        Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Liman Başkanı Deniz Kaya, kabotaj hakkının deniz ticaretinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "1926 yılında Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye, kabotaj ve limanlarla kara suları dahilinde icrayı sanat ve ticaret hakkında kanunun yayınlanmasıyla bu ayrıcalığa bir son verilerek devletin kendi limanları arasında deniz ticareti faaliyetlerinin yalnızca yurttaşlarınca yapılması temin edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Törenin ardından il protokolü tekneyle denize açıldı. Tekneye balıkçı ve kamuya ait tekneler de eşlik ederek deniz korteji oluşturdu.

        Yürüyen Köşk açıklarında Vali Hülya Kaya, Karamürsel Eğitim Merkezi ve Garnizon Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Liman Başkanı Deniz Kaya tarafından denize çelenk bırakıldı.

        Vatandaşların da ilgiyle izlediği kutlamalar, Yat Limanı'nda sona erdi.

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