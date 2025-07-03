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        Yalova'da 6 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:27
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        Yalova'da 6 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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        Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Eyüp Hüseyin Yılmaz (6), yaz tatili için 8 yaşındaki abisiyle beraber Yalova'daki halasının yanına geldi.

        Abisi ve halasıyla Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Akasya Plajı'nda denize giren çocuk, ikindi saatlerinde halasının yanında bulunmadığı sırada abisiyle denizde oynarken gözden kayboldu.

        Denizde bulunanlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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