Yalova'da 6 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Denizde bulunanlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.