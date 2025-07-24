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        Yalova'da denize atık yağ boşalttığı öne sürülen işletmeyle ilgili inceleme başlatıldı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Marmara Denizi'ne yağmur suyu kanalıyla atık yağ benzeri malzeme dökülmesi üzerine yapılan araştırmada güzergahtaki bir işletme hakkında inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:21
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        Yalova'da denize atık yağ boşalttığı öne sürülen işletmeyle ilgili inceleme başlatıldı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Marmara Denizi'ne yağmur suyu kanalıyla atık yağ benzeri malzeme dökülmesi üzerine yapılan araştırmada güzergahtaki bir işletme hakkında inceleme başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Taşköprü beldesinde bulunan Dantel Sitesi'nin sahilindeki kirlilikle ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

        Açıklamada, çevre denetim görevlisince yerinde yapılan incelemede, bölgede bulunan yağmur suyu kanalından denize atık yağ olduğu tahmin edilen malzemenin ulaştığı ve deniz yüzeyinde yayılı kirliliğe neden olduğunun saptandığı bildirildi.

        Kirliliğin kaynağını belirlemek amacıyla yağmur kanalının bulunduğu güzergahta yer alan işletmelerde ekiplerin denetim yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kirliliğin kaynağını tespit etmek amacıyla bahse konu yağmur kanalının bulunduğu güzergahta yer alan işletmelerde denetim yapılmış olup, Beno Plasts isimli işletmenin atık yağ alanındaki yağ ile kirliliğe neden olan malzeme arasında görüntü itibarıyla benzerlik olduğu görülmesi üzerinde akredite laboratuvar çağrılarak Parmak İzi Eşleştirme numunesi alınmış ve analiz İçin TÜBİTAK-MAM'a gönderilmiştir. Ayrıca tehlikelilik analizi için de paralel numune alınmıştır. Kirliliğin temizlenmesi için Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren acil müdahale firması MOST Denizcilik ile irtibata geçilerek sahaya müdahalesi sağlanmıştır. Kirliliğin bulunduğu alan bariyer ile çevrilerek, yağ emici ped ve sosis kullanılarak saha temizliği yapılmıştır."

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