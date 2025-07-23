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        Yalova'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:45 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:45
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        Yalova'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        İstanbul'da yaşayan F.Ö, Armutlu Karşıyaka Mahallesi Sağlık 1. Sokakta bulunan binanın beşinci katında ikamet eden babası Satılmış Özkoçer'e (60) iki gün boyunca ulaşamayınca ilçeye geldi.

        Çağırdığı çilingir marifetiyle komşularla birlikte eve giren F.Ö, yerde hareketsiz şekilde duran babasını buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve giden sağlık ekipleri, Özkoçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Daha önce 3 defa evinden hırsızlık yapıldığı için şikayetçi olan Özkoçer'in, iltihaplı romatizma ve beyin tümörü hastası olduğu ve 1 Ağustos'ta İstanbul'da hastaneye giderek rutin kontrolden geçeceği anlaşıldı.

        Eşiyle ayrılık aşamasında olan Özkoçer'in cenazesi kesin ölüm nedeni için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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