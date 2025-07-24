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        Yalova'da bir aracın 2 otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan aracın park halindeki 2 otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:38
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        Yalova'da bir aracın 2 otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan aracın park halindeki 2 otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Taşliman Mahallesi Ahmet Sugun Caddesi'nde Yalova yönüne giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 NDT 372 plakalı suv tipi elektrik araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 06 CTZ 188 ve 77 DU 555 plakalı otomobillere çarparak yan devrildi.

        Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar da birbirine vurdu. Kazada yaralanan kadın sürücü çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarıldı.

        Hafif yaralı kadın sürücü olay yerine gelen ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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