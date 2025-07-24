Yalova'da bir aracın 2 otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Taşliman Mahallesi Ahmet Sugun Caddesi'nde Yalova yönüne giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 NDT 372 plakalı suv tipi elektrik araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 06 CTZ 188 ve 77 DU 555 plakalı otomobillere çarparak yan devrildi.

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