Yalova'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Yalova Orman Şube Müdürlüğü'nün tedbir amaçlı bir arazöz gönderdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ormanlık alana ulaşmadan söndürülen alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde tarlada bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan yüzlerce saman balyasının oluşturduğu yangın için bölgeye Çiftlikköy ve Altınova ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

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