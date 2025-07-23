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        Yalova'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:54
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        Yalova'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde tarlada bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan yüzlerce saman balyasının oluşturduğu yangın için bölgeye Çiftlikköy ve Altınova ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yalova Orman Şube Müdürlüğü'nün tedbir amaçlı bir arazöz gönderdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ormanlık alana ulaşmadan söndürülen alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerin yangınla mücadele çalışmasına civar köylerden traktörlerle gelen vatandaşlar da destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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