Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına zamanında müdahale eden ekipler, büyümeden söndürdü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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