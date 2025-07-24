Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

        Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangına zamanında müdahale eden ekipler, büyümeden söndürdü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar

        Benzer Haberler

        Yalova'da bir aracın 2 otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Yalova'da bir aracın 2 otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Yalova'da cip, park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi; kaza kamerada
        Yalova'da cip, park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi; kaza kamerada
        Yalova'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Yalova'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Kardeşini öldüren şüpheli, ormanda termal dronla yeri tespit edilip yakalan...
        Kardeşini öldüren şüpheli, ormanda termal dronla yeri tespit edilip yakalan...
        Kardeşini öldüren şüpheli, ormanda termal dronla yeri tespit edilip yakalan...
        Kardeşini öldüren şüpheli, ormanda termal dronla yeri tespit edilip yakalan...