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        Yalova'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin ve ateşli piknik yapma faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:31 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:31
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        Yalova'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin ve ateşli piknik yapma faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun orman yangınlarını önleme amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi.

        İkinci bir emre kadar orman alanları, tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik ve mesire alanları, gerçek veya tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında ateşli piknik yapma faaliyetlerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yalova ili mülki sınırları içinde orman bitişiği, orman içi ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere tüm mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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