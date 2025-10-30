Habertürk
        Yalova Haberleri

        Yalova'da köy sakinlerine meme kanseri anlatıldı

        Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) ile Tıp Fakültesi tarafından Esadiye köyü sakinlerine yönelik meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:06
        Yalova'da köy sakinlerine meme kanseri anlatıldı
        Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) ile Tıp Fakültesi tarafından Esadiye köyü sakinlerine yönelik meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi.

        Esadiye ve Güney köyden katılan vatandaşlara YÜKAM Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay'ın konuşması sonrası Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim üyesi Aslı Yıldırım tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Yıldırım'ın, meme kanserinin belirtileri, tedavisi, korunma yolları ve elle muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin detayları paylaştığı etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Tatar, Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Diyarbakırlıoğlu, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Arpalıer, YÜKAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sinem Ayanoğlu Tepekozcan, Esadiye Köyü Muhtarı Ramazan Aslıyüksek, Güneyköy Muhtarı Mehmet Emin Baysal ve köy sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

