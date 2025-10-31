Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:16
        Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi bölümünde Yalova istikametine seyir halindeki F.S.A. (22) yönetimindeki 77 ACJ 020 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı sırada D.B'ye (58) çarparak sürükledi.

        Araç, akaryakıt istasyonunun yol kenarındaki tabelasına çarparak durabildi.

        Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan D.B. ile hafif yaralı sürücü olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan D.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

