Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 19:16 Güncelleme: 01.11.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

        İkinci katın tamamını saran alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?

        Benzer Haberler

        Yalova'da 2 katlı evde yangın
        Yalova'da 2 katlı evde yangın
        Otomobil, yayaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Otomobil, yayaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yalova'da akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobilin çarptığı yaya ağ...
        Yalova'da akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobilin çarptığı yaya ağ...
        Yalova'da köy sakinlerine meme kanseri anlatıldı
        Yalova'da köy sakinlerine meme kanseri anlatıldı
        Yalova'da Roma dönemine ait su kanalının turizme kazandırılması için çalışm...
        Yalova'da Roma dönemine ait su kanalının turizme kazandırılması için çalışm...
        Çınarcık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Çınarcık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı