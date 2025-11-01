Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
İkinci katın tamamını saran alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale geldi.
