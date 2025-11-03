Yalova'da termal tesisler kış sezonuna yüzde 80 dolulukla giriyor

Yalova'da Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olan Termal ilçesi, kaplıcalarıyla yeni kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam edecek.

Merkeze 12 kilometre uzaklıktaki Termal ilçesinde yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan termal tesisler, gelen yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle 5 bin yatak kapasiteye sahip tesisler, özellikle 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil ile 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerini ağırlayacak.

Şimdiden yüzde 80 rezervasyona ulaşan işletmeler, tatillerini doğayla iç içe geçirmek, termal sularda şifa bulmak, ders ve sınavlarla yoğun geçen ilk dönemin ardından stres atmak isteyen aileleri beklemeye başladı.

3 bin 600 dönüm üzerine kurulu Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesinde yüzde 80'lere ulaşan rezervasyonların ara ve yarıyıl tatilleri ile birlikte yüzde 90'ının üzerine çıkması bekleniyor.

Sezon öncesi gazetecilere açıklamada bulunan İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, doğayla iç içe, yürüyüş yollarının yanı sıra şifalı kaynak sularının bulunduğu hamamı, havuzu ile mide, göz, ayak suları ve memba alanlarındaki tüm çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Tesisin Roma, Bizans, Osmanlı ve son olarak Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olarak kullanıldığına vurgu yapan Topsöğüt, yaklaşık 4 bin yıldır sıcak suyun aktığını ve 1700 yıllık bilinen bir tarihe sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul başkent ilan edildikten sonra Konstantin daha sonrasında buraya geliyor, Kurşunlu Hamamı'nı yaptırıyor. Vefatından önceki dönemde de yine şifa bulmak amacıyla buraya geliyor. Dolayısıyla burası tarihten gelen bir değerle birlikte sağlık turizminin başkenti diyebiliriz aslında. 1700 yıldır insanlar şifa bulmaya geliyorlar. Bizans, Osmanlı dönemlerinde burası kullanılıyor. Sultan Abdülmecit annesi Valide Sultan için tedavi amacıyla buraya geliyor. Sultan 2. Abdülhamid, İmparator Konstantin'in yaptırmış olduğu hamamı yine restore ettiriyor 1900 yılında. Daha sonra Atatürk'ün ziyaretiyle aslında buranın tarihi pozitif anlamda değişiyor."